Тисячі людей щороку помирають через роботу – ВООЗ

Робота від 55 годин на тиждень є серйозною загрозою для здоров'я

Дослідники аналізували показники за 16 років

Понаднормова робота призводить до збільшення випадків інсульту та ішемічної хвороби серця, а з ними — до смерті сотень тисяч людей щороку. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я.

«Робота від 55 годин на тиждень є серйозною загрозою для здоров'я», – наголосила Марія Нейра, директорка Департаменту навколишнього середовища, зміни клімату та охорони здоров'я ВООЗ, передає Reuters. Дослідження охопило період з 2000 по 2016 роки.

Глобальне дослідження втрат життя, пов'язаних зі збільшенням робочого часу показало, що у 2016 році від інсульту та захворювань серця, пов’язаних з задовгим робочим днем, померли 745 тисяч людей. Це на 30% більше ніж у 2010 році.

Спільне дослідження, проведене ВООЗ та Міжнародною організацією праці, показало, що більшість жертв (72%) – чоловіки та люди середнього та старшого віку. Часто смерть наставала задовго після періоду життя, в який людина працювала понаднормово. Найбільше страждають люди, які живуть в Китаї, Японії та Австралії.

Дослідження засноване на даних зі 194 країн світу. Воно показало, що робота 55 годин і більше на тиждень підвищує ризик інсульту на 35%, а ризик смерті від ішемічної хвороби серця збільшується на 17% у порівнянні з випадками, коли людина працює 35-40 годин на тиждень.

Вчені не аналізували дані за час пандемії коронавірусу, однак на думку представників ВООЗ, збільшення кількості людей, які працюють віддалено, а також загальне уповільнення глобальної економіки через епідемію, могли погіршити ситуацію.