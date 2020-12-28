Тиждень на фронті: ворог 34 порушував «тишу», серед наших захисників є поранені

Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 22 грудня – зафіксовано дев’ять порушень режиму «тиші» з боку окупантів

Із 21 по 27 грудня російсько-окупаційні війська на сході України 34 рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє Аrmyinform.

Найгарячішою добою тижня, що минув, стало 22 грудня – зафіксовано дев’ять порушень режиму «тиші» з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Так, біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська дистанційно мінували місцевість 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1. 27 грудня для коригування вогню ворог застосував БПЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання. Загалом, постріли противника не несли загрози життю і здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

За повідомленнями Командування об’єднаних сил, минулого тижня унаслідок ворожих пострілів серед українських військових бойових втрат немає.

Однак, 21 грудня двоє наших військовослужбовців зазнали осколкових поранень унаслідок ворожих обстрілів поблизу населеного пункту Південне.

А 24 грудня під час обстрілу в районі Шуми один український воїн дістав вогнепальне поранення. Ще один воїн зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. 27 грудня дістав бойове травмування, знову ж таки в результаті обстрілу, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Усім захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів.

Минулого тижня, попри режим припинення вогню, збройні формування РФ вдалися й до цинічного обстрілу приватного сектору населеного пункту Водяне. Одна з мін влучила у подвір’я місцевих жителів. На щастя, обійшлося без жертв. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З 21 по 27 грудня, за повідомленням пресцентру ООС, піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 21 га території і знешкодили понад 450 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8953,11 га території та 23,1 га акваторії, знешкодили 61 тис. 95 вибухонебезпечних предметів.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали домедичну та психологічну допомогу 96 особам. З початку проведення ООС надано допомогу 79 тис. 24 особам.

За розпорядженням Командувача об’єднаних сил, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка». Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок і п’ятницю, коли противник розблоковує рух дорожнім коридором.

Упродовж минулого тижня через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України доправлено 27 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 2 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 5 машин від Місії синодального відділу Української православної церкви у справах сім’ї. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, будматеріали, медичні засоби, побутове і медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 368 тонн.