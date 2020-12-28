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    Доба на Донбасі: бойовики стріляли з важкої зброї, один український військовий поранений

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    Ворог застосував важку зброю, один український захисник поранений - Доба на Донбасі: бойовики стріляли з важкої зброї, один український військовий поранений
    Ворог застосував важку зброю, один український захисник поранений

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем

    Протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість обстрілів та один проліт БпЛА. 

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Всі сім порушень були здійснені у районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Схід».

    «Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів», – йдеться у повідомленні.

    З міномету 82-го калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки – вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

    «Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але вмілі й оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання. На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь», – зазначили в ООС.

    Від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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