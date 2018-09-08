Томос може бути раніше, ніж будь-хто думає – Порошенко



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Петро Порошенко

Україна повертається до своєї матері-церкви - Вселенського патріархату, зазначив президент

Президент Петро Порошенко підкреслив, що єдності і зміцненню України сприяють не лише Збройні Сили та децентралізація, але і українська мова, квоти на телебаченні та на радіо, а також позиція щодо української книги, театру, мистецтва та школи.

«Я молю Бога і сподіваюся на Божу ласку, що ще одним фактором єднання країни буде Єдина Помісна Православна Українська Церква, томос, на які ми дуже чекаємо від Вселенського патріарха», - сказав Президент в ефірі житомирського телеканалу «СК1», відповідаючи на питання щодо спроб агресора розхитати єдність українців.

На уточнююче питання, коли церква отримає томос глава держави зазначив: «Я докладав і докладаю величезну кількість зусиль. Ще півроку тому ніхто не вірив, що ми за такий короткій термін наблизимося до томосу так близько. Україна повертається до своєї матері-церкви - Вселенського Константинопольського патріархату».

Президент додав: «Ми не перетворюємо жодну з церков на Українську Помісну. Ми створюємо, а точніше відновлюємо через 300 років Українську Помісну Православну Церкву, бо це є одним з основних атрибутів незалежної держави», - зазначив глава держави. Він зауважив, що це повністю відповідає православним канонам.

Президент нагадав, що у квітні після зустрічі з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм, глава держави звернувся з проханням щодо надання Україні томосу для відновлення Української Православної Церкви і це звернення було підтримано Верховною Радою, обласними і районними радами. У свою чергу ієрархи православних церков підтримали створення Української Помісної Православної Церкви у своєму зверненні до Вселенського патріарха.

«Якщо ми будемо молитися і боротися, то томос і Єдина Православна Помісна Церква в Україні буде раніше, ніж будь-хто очікує», - сказав глава держави. При цьому він додав: «Як і у випадку з НАТО та Європейським Союзом ми не будемо питати дозволу ні у Путіна, ні у Кирила як нам молитися, в які храми ходити, куди нам рухатися і як нам жити».

«Ми й без них розберемося», - підсумував президент.

Раніше Порошенко заявив, що немає жодних підстав вважати, ніби томос уже в кишені.