Понад сто учасників «антиковідного» фестивалю затримано у столиці Бельгії

Понад два десятки чоловік отримали поранення під час розгону демонстрації

Влада Брюсселя говорить про незаконність протикарантинного заходу

Двадцять чоловік отримало ушкодження і 132 особи було затримано під час розгону поліцією Брюсселя «антиковідного» фестивалю. Про це повідомляє видання Le Soir.

Загалом на фестиваль, що пройшов 1 травня в брюссельському парку Буа-де-ла-Камбрія прийшло біля двох тисяч осіб. Місцева влада ще напередодні заявила про незаконність цього заходу.

Учасники фестивалю розпочали сутички з поліцією, закидуючи її камінням та пляшками. У відповідь поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Від дій поліції постраждало біля 15 учасників акції. Також поранення отримали біля десяти поліцейських.

В ході затримань поліція вилучила феєрверки, ножі, петарди і димові шашки.

Наприкінці квітня у Бельгії почався новий етап виходу з жорсткого карантину, що передбачає послаблення обмежень на зустрічі, відвідання магазинів та відновлення роботи «контактних» професій.

Починаючи з 26 квітня, надворі дозволено збиратися групами до 10 осіб, не рахуючи дітей віком до 12 років. Скасовують необхідність попереднього запису для виходу у магазин, з можливістю прийти у супроводі людини з власної сім’ї або «близького контакту».

Нагадаємо, що учора у Парижі на першотравневій демонстрації відбулися зіткнення поліції і маніфестантів, внаслідок чого 17 осіб було заарештовано.

Також першотравневі акції обернулися масовими бійками у Берліні. Заворушення почалися після ходи в окрузі Нойкельн-Кройцберг, в якій брали участь від 8 до 10 тис. осіб. Через годину після початку заходу поліція зупинила ходу, оскільки учасники були без масок і не дотримувалися дистанції. В знак протесту демонстранти почали кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння. Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей, а також водяні гармати для гасіння пожеж, викликаних підпалюванням сміттєвих баків демонстрантами. Затримано близько 240 осіб.

Також сутички мітингувальників та поліції відбулися під час протестів проти коронавірусних протестів у Італії 6 квітня, внаслідок зіткнень двоє поліцейських було поранено, семеро учасників акції затримано.