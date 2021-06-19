  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трагедія на Рівненщині: багатодітний батько загинув через тварин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік загинув у ямі через бобрів та коня - Трагедія на Рівненщині: багатодітний батько загинув через тварин
    Чоловік загинув у ямі через бобрів та коня
    Фото з відкритих джерел

    Біля річки чоловік провалився в яму, вириту бобрами

    В селі Сварині Сарненського району Рівненської області чоловік загинув, впавши в яму, вириту бобрами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

    Як виявилося, чоловік 1978 року народження пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому, біля річки він провалився в яму, вириту бобрами. А зверху його придавило конем. До нього на допомогу прийшли односельці. Аби витягнути чоловіка, їм довелося спочатку дістати коня. Коли вони витягли постраждалого, він уже був мертвим.

    Люди викликали «швидку», але медики змогли лише констатувати смерть чоловіка. У нього залишилося дев'ятеро дітей.

    Додамо, що столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів.

    Читайте також:
    Теги: смерть українці Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трагедія на Рівненщині: багатодітний батько загинув через тварин