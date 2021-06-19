Трагедія на Рівненщині: багатодітний батько загинув через тварин

Чоловік загинув у ямі через бобрів та коня

Біля річки чоловік провалився в яму, вириту бобрами

В селі Сварині Сарненського району Рівненської області чоловік загинув, впавши в яму, вириту бобрами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Як виявилося, чоловік 1978 року народження пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому, біля річки він провалився в яму, вириту бобрами. А зверху його придавило конем. До нього на допомогу прийшли односельці. Аби витягнути чоловіка, їм довелося спочатку дістати коня. Коли вони витягли постраждалого, він уже був мертвим.

Люди викликали «швидку», але медики змогли лише констатувати смерть чоловіка. У нього залишилося дев'ятеро дітей.

Додамо, що столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів.

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