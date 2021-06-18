Смерть у потязі: усі рейси з Дніпра затримали

Жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги

У поїзді Укрзалізниці знову померла людина. Цього разу померла літня пасажирка поїзда Костянтинівка-Одеса. Через смерть жінки працівники УЗ змушені були зупинити склад під Павлоградом. Про це пише «Інформатор» із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, ввечері 17 червня літній жінці стало погано. Їй було близько 70 років.

Жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги. Крім медиків на місце трагедії прибула і поліція. Зараз встановлюються причини інциденту.

Через зупинку поїзда Костянтинівка-Одеса всі рейси з Дніпра затримали мінімум на годину.

На сайті «Укрзалізниці» немає інформації про трагедію в поїзді «Костянтинівка-Одеса». Про подію повідомили очевидці. Пасажирам у Дніпрі оголосили про затримку всіх рейсів мінімум на годину. Цей поїзд повинен був прибути за графіком в Дніпро о 21:40 і продовжити рейс за маршрутом о 22: 05.

Нагадаємо, раніше у потязі Укрзалізниці Рахів – Київ (№358) 12 червня пасажир впав з верхньої полиці та сказав дружині, що добре почувається. За попередніми відомостями, інцидент трапився близько третьої години ночі.

Під ранок чоловікові стало гірше, і бригада поїзда викликала йому швидку допомогу на найближчу станцію, повідомили у пресслужбі УЗ.

Найближчою станцією виявився Фастів. Прибулі медики не змогли допомогти чоловікові та зафіксували його смерть. На тілі пасажира не знайшли забиття.