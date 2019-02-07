Трагедія на Сумщині: чоловік, на якого впала крижана брила, помер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крига впала на чоловіка з дружиною, коли вони виходили з магазину Фото: Facebook Олеги Сердюк

28-річний постраждалий отримав тяжку черепно-мозкову травму

На Сумщині помер чоловік, якого травмувала крижана брила. Крига впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати постраждалого не змогли.

Постраждалу жінку прооперували, її стан покращився.

Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син.

Нагадаємо, поліція Сумщини за фактом травмування подружжя крижаною брилою відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).