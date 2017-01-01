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    Трагедія у Львові: у басейні вишу помер першокурсник

    Хлопець помер до приїзду лікарів швидкої
    28 листопада в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло в  поліцію близько 16:00. На місце виїхала слідчо-оперативна група. «Попередньо встановлено, що 17-річного
    • Сьогодні, 13:27
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    Хлопець помер до приїзду лікарів швидкої

    28 листопада в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

    Повідомлення про надзвичайну подію надійшло в  поліцію близько 16:00.

    На місце виїхала слідчо-оперативна група. «Попередньо встановлено, що 17-річного львів’янина витягнули з води, почали надавати допомогу, проте він помер до приїзду лікарів швидкої», - інформують у поліції.

    Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Судово-медична експертиза встановить причину смерті студента.

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