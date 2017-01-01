Трагедія у Львові: у басейні вишу помер першокурсник
- Сьогодні, 13:27
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Хлопець помер до приїзду лікарів швидкої
28 листопада в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло в поліцію близько 16:00.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. «Попередньо встановлено, що 17-річного львів’янина витягнули з води, почали надавати допомогу, проте він помер до приїзду лікарів швидкої», - інформують у поліції.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Судово-медична експертиза встановить причину смерті студента.