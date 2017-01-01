Трагедія у Львові: у басейні вишу помер першокурсник

Хлопець помер до приїзду лікарів швидкої

28 листопада в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло в поліцію близько 16:00. На місце виїхала слідчо-оперативна група. «Попередньо встановлено, що 17-річного