Трагічна доба в АТО: українські військові зазнали значних втрат

Двоє українських військових загинули, ще семеро зазнали поранень і травмувань

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло двоє українських бійців, ще семеро отримали травмування та поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. «Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали бойових травмувань неподалік



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Двоє українських військових загинули, ще семеро зазнали поранень і травмувань

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло двоє українських бійців, ще семеро отримали травмування та поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали бойових травмувань неподалік Водяного на Приазов’ї», — сказав він.

Крім того, вночі двоє українських бійців загинули під час виконання бойового завдання.

«На превеликий жаль, сьогодні вночі під час виконання бойового завдання на луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої від несумісних з життям поранень загинули двоє захисників України. Ще п’ятеро наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань та поранень», — повідомив Гуцуляк.

З’ясування обставин загибелі та поранення військовослужбовців проводить група оперативного реагування штабу АТО.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили три обстріли позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали бойових травмувань. Вони були оперативно доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров’я - задовільний.