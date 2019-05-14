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    Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті Великої двадцятки

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    Президенти РФ та США Володимир Путін та Дональд Трамп - Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті Великої двадцятки
    Президенти РФ та США Володимир Путін та Дональд Трамп

    Президент США планує зустрітися з Володимиром Путіним та китайським президентом Сі Цзіньпіном

    Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки, який пройде у Японії 28-29 червня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Президент США стверджує, що планує зустрітися з Володимиром Путіним та китайським президентом Сі Цзіньпіном.

    «Трамп заявив, що його зустріч із Сі може бути плідною, оскільки їхній торговельний конфлікт посилився після невдалої домовленості під час переговорів високого рівня минулого тижня», - пише ЗМІ.

    Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі «Тасс» сказав, що Вашингтон поки не повідомив Москву про ініціативу проведення двосторонньої зустрічі президентів РФ і США.

    «Ще не було ніяких ініціатив з боку Вашингтона», - заявив Пєсков.

    До слова, президент США Дональд Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 13 травня у Білому домі на тлі критики і закликів скасувати переговори. 

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