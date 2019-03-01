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    Трамп домовився з Кім Чен Ином про нову зустріч

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    <p>Переговори Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбулись 27-28 лютого у В'єтнамі&nbsp;</p> - Трамп домовився з Кім Чен Ином про нову зустріч

    Переговори Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбулись 27-28 лютого у В'єтнамі 

    Лідери США та Північної Кореї пообіцяли провести нову зустріч, щоб продовжити продуктивну дискусію

    Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп в ході зустрічі у в'єтнамському Ханої домовилися про продовження двосторонніх відносин, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

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    Політики пообіцяли провести нову зустріч, щоб продовжити продуктивну дискусію.

    «Лідери КНДР і США висловили впевненість, що вони зможуть зробити епохальне поліпшення у відносинах між країнами, якщо будуть триматися за руки і виявлять мудрість і терпіння», -йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої тривав саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч «віч-на-один» і продовжили спілкування за робочою вечерею.

    Слід зазначити, що напередодні заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що Сполучені Штати Америки втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР і навряд чи буде ще така можливість.

    Раніше у Білому домі заявили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

    Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

    Нагадаємо, в четвер у в’єтнамському Ханої тривав другий день саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, де головним питанням було ядерне роззброєння Північної Кореї. Лідери провели півгодинну зустріч тет-а-тет та переговори у розширеному форматі.

    Перед початком другого дня саміту Трамп сказав, що не квапиться укласти добру угоду з КНДР, але назвав зустріч чудовою. Кім Чен Ин заявив, що поки передчасно робити прогнози результатів зустрічі, але «інстинктивно відчуває, що хороший результат буде досягнуто». 

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