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    У світі

    У КНДР заявили, що США втратили можливість укласти ядерну угоду

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    Напередодні у в&rsquo;єтнамському Ханої пройшов саміт&nbsp;президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина - У КНДР заявили, що США втратили можливість укласти ядерну угоду
    Напередодні у в’єтнамському Ханої пройшов саміт президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина

    «Вашингтон втратив можливість, яка може більше не з'явитися», - сказав заступник міністра закордонних справ Північної Кореї

    Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що Сполучені Штати Америки втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР і навряд чи буде ще така можливість.

    Про це повідомляє AP.

    «Вашингтон втратив можливість, яка може більше не з'явитися», - сказав заступник міністра.

    Трамп ж відповів, що США не хочуть конфлікту, але «якщо будуть змушені захищатися, то будуть битися і переможуть переважним чином».

    Раніше у Білому домі заявили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було.

    Як відомо, переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

    Нагадаємо, в четвер у в’єтнамському Ханої тривав другий день саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, де головним питанням було ядерне роззброєння Північної Кореї. Лідери провели півгодинну зустріч тет-а-тет та переговори у розширеному форматі.

    Перед початком другого дня саміту Трамп сказав, що не квапиться укласти добру угоду з КНДР, але назвав зустріч чудовою. Кім Чен Ин заявив, що поки передчасно робити прогнози результатів зустрічі, але «інстинктивно відчуває, що хороший результат буде досягнуто». 

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