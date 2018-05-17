Трамп допоміг ЄС позбавитися ілюзій - Туск

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Очільник Європейської ради закликав ЄС покладатися лише на себе

Очільник Європейської ради Дональд Туск заявив про те, що ЄС має бути вдячний президенту США Дональду Трампу і його примхливій агресивності.

Про це повідомляє видання EU Observer.

На думку представника керівництва ЄС, таким чином дане інтеграційне об’єднання позбавилося ілюзій. На думку Туска, якщо ЄС треба буде знайти руку допомоги, то це буде власне рука ЄС.

Як наслідок, очільник Європейської ради закликав ЄС до єдності і рішучості. Дану заяву Дональд Туск зробив напередодні саміту лідерів ЄС в Софії.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко та очільник Європейської ради Дональд Туск домовилися провести наступний ювілейний 20-й саміт Україна - Європейський союз влітку 2018 року в Брюсселі.