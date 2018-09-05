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    Трамп головуватиме на засіданні Радбезу ООН щодо Ірану

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    Дональд Трамп&nbsp; - Трамп головуватиме на засіданні Радбезу ООН щодо Ірану
    Дональд Трамп 

    РФ намагатиметься привернути увагу до порушення США угоди 2015 року

    Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі повідомила про те, що в середині вересня Дональд Трамп має намір головувати на засіданні Ради Безпеки ООН щодо Ірану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В рамках засідання президент США планує привернути увагу до порушень міжнародного права із боку Ірану. Загалом же метою даного засідання Ради Безпеки ООН має стати пошук відповіді на такі протиправні дії Тегерану і протидію нестабільності, яку своєю політикою Іран поширює на Близькому Сході.

    При цьому за словами заступника постійного представника РФ Дмитра Полянського можливе засідання Радбезу ООН щодо Ірану також мало б зосередитися на виконання угоди 2015 року щодо ядерної програми цієї країни. Дональд Трамп заявив про вихід США із цієї угоди на початку травня 2018 року. 

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