Трамп хоче добудувати стіну з Мексикою до інавгурації Байдена

Адміністрація Байдена не буде зносити побудовану стіну, але й добудовувати її не збирається

Станом на листопад цього року було збудовано вже близько 644 кілометрів стіни

Дональд Трамп намагається до інавгурації новообраного глави Білого дому Джо Байдена, 20 січня, добудувати у пришвидшеному режимі стіну на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що станом на листопад цього року було збудовано вже близько 644 кілометрів стіни.

Наголошується, що Байден вже неодноразово заявляв, що його адміністрація не буде зносити вже збудовану частину стіни, проте запевнив, що продовження будівництва не слід очікувати. Він додав, що гроші з бюджету Пентагона також не будуть виділятися на цей проєкт.

За даними американської газети The New York Times, будівельники також продовжують розчищати дорогу для стіни у гірській місцевості, використовуючи динаміт. На думку критиків, мігранти не так часто переходили кордон у місцевості з каньйонами.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.