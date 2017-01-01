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    Трамп хоче звільняти керівників ЗМІ за «фейкові новини»

    Президент США неодноразово критикував американські ЗМІ, звинувачуючи їх у поширенні неправдивої інформації про нього і про роботу його адміністрації
    Президент США Дональд Трамп запропонував звільняти керівників американських ЗМІ за поширення «фейковий новин», пише Інтерфакс. «Ух ти, Метта Лауера тільки що звільнили з NBC за «неналежну сексуальну поведінку на робочому місці». Але коли будуть звільнені ключові керівники NBC і Comcast за поширення такої великої
    • Сьогодні, 15:28
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Президент США неодноразово критикував американські ЗМІ, звинувачуючи їх у поширенні неправдивої інформації про нього і про роботу його адміністрації

    Президент США Дональд Трамп запропонував звільняти керівників американських ЗМІ за поширення «фейковий новин», пише Інтерфакс.

    «Ух ти, Метта Лауера тільки що звільнили з NBC за «неналежну сексуальну поведінку на робочому місці». Але коли будуть звільнені ключові керівники NBC і Comcast за поширення такої великої кількості фейковий новин? Перевірте минуле Енді Лека (глава NBC News - Ред.)», - написав Трамп на сторінці в «Твіттері».

    Лауер працював на телеканалі телеведучим.

    Трамп неодноразово критикував американські ЗМІ, звинувачуючи їх у поширенні неправдивої інформації про нього і про роботу його адміністрації.

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