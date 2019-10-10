Трамп назвав умови для співпраці в рамках процедури свого імпічменту



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Дональд Трамп попросив права для співпраці з демократами щодо імпічменту

Трамп пожалівся, що не може залучати жодних юристів та позбавлений права слова.

Білий дім буде співпрацювати з демократами в Конгресі США в рамках процедури імпічменту, якщо отримає рівні з законодавцями права.

Про це заявив в середу президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє агентство Reuters.

Він пожалівся, що не може залучати жодних юристів та позбавлений права слова.

«Вони не дають нам права для чесної гри, це сама несправедлива ситуація, яку ми бачили, ніяких адвокатів», - сказав він.

«Ми будемо (співпрацювати), якщо вони дадуть нам права. Якщо вони (демократи) голосують і при цьому говорять, що нам не можна ставити питання, кого-небудь представляти — це божевільні речі. Це дуже несправедлива ситуація», - заявив президент США, відповідаючи на запитання, чи погодиться зрештою Білий дім на співпрацю зі слідством.

Трамп ще раз наголосив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала основою для розслідування з імпічменту, була «чудовою».

Раніше ЗМІ повідомили, що у справі про телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського може дати свідчення ще один співробітник американської розвідки.

Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.