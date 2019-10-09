Байден уперше закликав до імпічменту Трампа



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Байден сказав прихильникам, що Трамп «прострілює дірки в Конституції»

Колишній віцепрезидент США й потенційний кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден уперше закликав до імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

«На виду у світу й американського народу Дональд Трамп порушив присягу, зрадив цю націю і здійснив дії, які підлягають імпічменту. Щоб зберегти нашу Конституцію, нашу демократію, нашу цілісність, йому мають оголосити імпічмент», – сказав Байден під час мітингу в Рочестері, штат Нью-Гемпшир.

Колишній віцепрезидент сказав прихильникам, що Трамп «прострілює дірки в Конституції», просячи іноземні держави втручатися у президентські вибори 2020 року.

У відповідь Трамп заявив у Twitter, що «жалюгідно бачити Сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Хантером, на шкоду американському платнику податків обікрав принаймні дві країни на мільйони доларів, вимагає мого імпічменту. Я не зробив нічого поганого. Невдала кампанія Джо не дала йому іншого вибору».

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.