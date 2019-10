Байден уперше закликав до імпічменту Трампа

Байден сказав прихильникам, що Трамп «прострілює дірки в Конституції»

Колишній віцепрезидент США й потенційний кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден уперше закликав до імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

«На виду у світу й американського народу Дональд Трамп порушив присягу, зрадив цю націю і здійснив дії, які підлягають імпічменту. Щоб зберегти нашу Конституцію, нашу демократію, нашу цілісність, йому мають оголосити імпічмент», – сказав Байден під час мітингу в Рочестері, штат Нью-Гемпшир.

Колишній віцепрезидент сказав прихильникам, що Трамп «прострілює дірки в Конституції», просячи іноземні держави втручатися у президентські вибори 2020 року.

У відповідь Трамп заявив у Twitter, що «жалюгідно бачити Сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Хантером, на шкоду американському платнику податків обікрав принаймні дві країни на мільйони доларів, вимагає мого імпічменту. Я не зробив нічого поганого. Невдала кампанія Джо не дала йому іншого вибору».

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!