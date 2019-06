Трамп назвав ім'я нового глави Пентагону

Міністр армії Марк Еспер виконуватиме обов'язки міністра оборони США

Новим виконувачем обов'язків глави Пентагону стане міністр армії Марк Еспер. Про це повідомив у вівторок, 18 червня, президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі в Twitter.

Трамп відправив у відставку виконуючого обов’язки глави Пентагону Патрика Шенагена.

Президент США зазначив, що Шенаген сам вирішив піти у відставку, не чекаючи свого затвердження на посаді міністра оборони.

На його місце призначений чинний міністр армії США Марк Еспер.

«В.о. міністра оборони Патрік Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження на посаду (голови Пентагону), щоб більше часу присвячувати родині. Я призначу новим виконуючим обов'язки міністра оборони міністра армії Еспера», - написав Трамп.

Трамп подякував Шанахану за службу і висловив упевненість в тому, що Еспер виконає чудову роботу на новій посаді.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!