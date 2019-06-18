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    Трамп назвав ім'я нового глави Пентагону

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    <span>Марк Еспер стане новим главою Пентагону</span> - Трамп назвав ім'я нового глави Пентагону
    Марк Еспер стане новим главою Пентагону

    Міністр армії Марк Еспер виконуватиме обов'язки міністра оборони США

    Новим виконувачем обов'язків глави Пентагону стане міністр армії Марк Еспер. Про це повідомив у вівторок, 18 червня, президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі в Twitter.

    Трамп відправив у відставку виконуючого обов’язки глави Пентагону Патрика Шенагена.

    Президент США зазначив, що Шенаген сам вирішив піти у відставку, не чекаючи свого затвердження на посаді міністра оборони.

    На його місце призначений чинний міністр армії США Марк Еспер.

    «В.о. міністра оборони Патрік Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження на посаду (голови Пентагону), щоб більше часу присвячувати родині. Я призначу новим виконуючим обов'язки міністра оборони міністра армії Еспера», - написав Трамп.

    Трамп подякував Шанахану за службу і висловив упевненість в тому, що Еспер виконає чудову роботу на новій посаді.

    «Я вдячний Патріку за його видатну службу», – написав Трамп. Шенахан, на його думку, «виконав чудову роботу».

    Шанахан виконував обов'язки голови Міноборони США з січня цього року в зв'язку з відставкою Джеймса Меттіса. Еспер з 20 листопада 2017 року обіймає посаду міністра армії США. До цього він працював в одному з найбільших підрядників Пентагону - компанії Raytheon.

    США міністр президент
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