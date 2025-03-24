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У Києві оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття 

О 21:00 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У ніч на 23 березня здійснив чергову атаку на столицю. У декількох районах столиці впали уламки російських безпілотників, що спричинили пожежі.

У Дніпровському районі загинула жінка внаслідок атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атку загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

Нагадаємо, що триває 1125-й день війни.

Теги: тривога

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