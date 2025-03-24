У Києві оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття
О 21:00 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
У ніч на 23 березня здійснив чергову атаку на столицю. У декількох районах столиці впали уламки російських безпілотників, що спричинили пожежі.
У Дніпровському районі загинула жінка внаслідок атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атку загинула людина.
У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.
Нагадаємо, що триває 1125-й день війни.
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