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ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post
Розсекречені документи проливають світло на таємні операції ЦРУ часів Холодної війни
фото із відкритих джерел

ЦРУ таємно саботувало постачання цукру з Куби до СРСР 

Під час холодної війни ЦРУ провело операцію з отруєння кубинського цукру, який йшов на експорт до СРСР. Операція, проаналізована журналістом Беном Нортоном і виданням The Washington Post, була частиною таємних зусиль ЦРУ з підриву радянських інтересів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Нещодавно розсекречені файли, пов’язані з вбивством Джона Кеннеді, розкрили таємну операцію ЦРУ на початку 1960-х років, спрямовану на саботування партії цукру, що прямувала до СРСР.

Згідно з документами, співробітники американської розвідки забруднили 800 мішків цукру на борту вантажного судна, що прямувало з Куби до СРСР у серпні 1962 року.

Washington Post із посиланням на розсекречені документи зазначає наступне: «Під час таємної операції ЦРУ забруднило 800 мішків цукру-сирцю на вантажному судні, яке прямувало з Куби до Радянського Союзу. Забруднювач був хімічною речовиною, що використовується в процесі денатурації спирту, це зробило всю партію цукру – 80 тис. мішків – непридатною для споживання, коли його переробили в Радянському Союзі».

Згідно з документом, забруднення не було небезпечним, але «сильно впливало на сприйняття, що псувало смак споживача до будь-якої їжі чи пиття на значний час», – йдеться в матеріалі. В оригіналі документа також написано, що втручання ЦРУ залишилося непоміченим, а збитки СРСР, що передбачалися, склали від $350-400 тис. за курсом 1962 року.

Остаточна доля зараженого вантажу залишається незрозумілою, оскільки жодних радянських записів із подробицями інциденту виявлено не було. Однак це викриття дає змогу ще більше зрозуміти таємну тактику часів Холодної війни, яку Сполучені Штати використовували як проти СРСР, так і його союзників.

У розсекречених документах згадується також вплив ЦРУ на вибори у Перу, Греції, Італії та Бразилії. Крім того, наведено подробиці про операцію «Мангуст», спрямовану проти уряду Фіделя Кастро на Кубі. Так, передбачалося збільшення штату проєкту до 600 осіб та збільшення бюджету на 1963-1964 роки до більш ніж $100 млн. Ці цифри також залишалися засекреченими під час минулої публікації.

Нагадаємо, 19 березня, у США були оприлюднені раніше засекречені документи, пов'язані із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Ф. Кеннеді у 1963 році. Зокрема, було опубліковано понад 2 тис. документів з оригінальним текстом (раніше замість нього були або пробіли, або закреслені слова). Проте вичерпних відповідей на запитання, пов’язані із вбивством Кеннеді, документи все ж таки не дають.

До слова, професор Колумбійського університету Тім Нафталі заявив газеті New York Times, що причиною тривалого засекречення документів, пов'язаних із вбивством президента США Джона Кеннеді, була необхідність захистити конфіденційні джерела та методи ЦРУ, а не бажання приховати суперечності у висновках офіційного розслідування.

Також «Главком» повідомляв, що восени 2024-го  на аукціоні в США було продано відеозапис, на якому зафільмований кортеж 35-го президента США Джона Кеннеді,який мчить до лікарні відразу після стрілянини.

 

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Теги: отруєння партії документи Куба США СРСР

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