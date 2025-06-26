GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ

GGBET став першим букмекерським брендом в історії клубу, який отримав статус титульного спонсора

У Києві відбулася пресконференція з лідерами УПЛ ФК «Динамо», які відсвяткували ще одну особливу подію – 30 чемпіонство в історії клубу. Генеральний директор Дмитро Бріф, капітан команди Віталій Буяльський, півзахисники Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко розповіли про свій шлях до нового досягнення і подальші плани «біло-синіх». На заході презентували нового титульного спонсора: букмекерський бренд GGBET став партнером клубу на три роки. В планах – продовжувати зближувати фанів і команду, відкривати вболівальникам нові сторони «Динамо» через спільні проєкти, авторський контент і спецпропозиції. Про це стало відомо 25 червня на столичному медіазаході «Динамо 3.0».

Під час промови СEO GGBET Сергій Міщенко розкрив символізм назви: ««Динамо 3.0» – не лише про тридцяте чемпіонство «біло-синіх» , що, безумовно, є грандіозною історичною подією. Це і про новий етап для «Динамо» і GGBET. Ця співпраця зовсім іншого рівня: зі статусом, який від «киян» не отримував жоден букмекер, з більшою кількістю часу і можливостей для реалізації спецпроєктів. Для нас це можливість ще тісніше попрацювати з фанами футболу, зміцнити знання про бренд та досягати бізнес-цілей – власних і спільних з клубом. Тож впевнений, що за три роки разом нам вдасться вразити і наших користувачів, і вболівальників «Динамо»».

«Тримати планку кращих і працювати з кращими – про це мріє кожен клуб. Зараз дуже надихаючий період для «Динамо» . За нашими плечима – три десятки найважливіших перемог. Ми йдемо в новий сезон в статусі чемпіонів. Нас підтримує партнер, який здатен значно підсилити нашу медійність і допомогти нам реалізувати ряд активацій, які здивують найвибагливіших вболівальників. Зробимо все можливе, щоб наша гра у новому сезоні і ідеї, які ми втілимо з GGBET, були такі ж зіркові, як оновлена емблема» – прокоментував генеральний директор ФК «Динамо» Дмитро Бріф.

Нагадаємо, що раніше GGBET виступав офіційним спонсором ФК «Динамо» Київ в матчах Єврокубків і спонсором зимових зборів в Туреччині.