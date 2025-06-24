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Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 червня
фото: ДСНС Сумщини

На Сумщині внаслідок удару РФ загинув восьмирічний хлопчик

Росія вдарила дронами по Харкову та Сумщині, Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем: Іран спростував заяву, Ізраїль поки не коментував, дрони атакували Підмосков'я.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

Цієї ночі російські окупанти атакували місто Харків ударними дронами. Під ударом опинились два райони міста. За попередніми даними, постраждало троє осіб.

Ворог обстріляв Немишлянський та Салтівський райони Харкова. 

Росія застосувала ударні дрони типу «Герань-2». Атака на місто почалась близько другої години ночі. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства та приватні будинки.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулось троє людей. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у ніч проти 24 червня ворог випустив по місту сім «шахедів».

Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.

Атака на Сумщину

У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. За попередніми даними, внаслідок удару загинуло троє осіб, серед загиблих - восьмирічний хлопчик. 

За його словами, близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА. Наразі є інформація про трьох загиблих. Серед жертв російської атаки – восьмирічний хлопчик.

Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані. Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені будинки. 

Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. 

« За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!» –, написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове».

Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Коли його запитали, чи війна остаточно закінчилася, він відповів: «Так. Я не вірю, що вони колись знову стрілятимуть один в одного».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує.

«Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі.

Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Атака на Підмосков'я

Цієї ночі дрони атакували Підмосков'я. Повідомляється, що дрон влучив у багатоповерхівку у Красногорську. За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.

За попередніми даними, постраждав чоловік та жінка. На території житлового комплексу також впали уламки БпЛА. З будинків евакуювали мешканців.

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Теги: росіяни окупанти прокуратура міністр Ізраїль війна Дональд Трамп жінка чоловік місто квартира Ігор Терехов ворог Харків

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