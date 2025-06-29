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День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
День Петра і Павла

Привітання з Днем апостолів Петра і Павла

Сьогодні, 29 червня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Так у вірян сьогодні, 29 червня, велике церковне свято – день святих Петра і Павла.

Зміст

  1. Історія свята
  2. Традиції та звичаї
  3. Народні прикмети на Петра і Павла
  4. зі святом Петра і Павла у прозі
  5. Привітання зі святом Петра і Павла у віршах
  6. Листівки до свята Петра і Павла

Історія свята

Свято Петра і Павла відзначається приблизно з 4 століття. З найбільшим розмахом дату відзначають у католицьких країнах, особливо в Італії (а конкретніше - в Римі) і Ватикані, де і поховані мощі святих.

Апостол Петро в християнстві вважається охоронцем ключів від раю і першим в історії Папою Римським, а також автором двох книг Нового Заповіту. До знайомства з Ісусом він був звичайним рибалкою, а потім став його найближчим учнем.

Апостол Павло офіційно не входить до числа 12 найближчих учнів Христа, але зробив великий внесок у проповідування християнства. Спочатку він був гонителем віруючих, але потім розкаявся і написав кілька християнських послань.

Петра і Павла стратили за віру в один день – 29 червня. Апостола Петра розіп'яли на хресті, як Ісуса, а Павла обезголовили.

Традиції та звичаї

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. Цього дня вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики – сирні бабки.

До цього дня готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик та грудку масла.

На Бойківщині пастухи збиралися на пасовиську, будували «петрівник» – невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленню і разом обідали. Їли молочне – щоб корови краще доїлися.

У східних регіонах України існував звичай на Петра «заполіскувати дійниці». Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: «щоб жовте молоко було».

Після дня Петра і Павла розпочиналися жнива.

На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно «На-пів-Петра» або «Петрового батька». На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятах – «три борщі, бо св. Петро три рази відрікався від Христа».

Народні прикмети на Петра і Павла

  • Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.
  • Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.
  • Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Привітання зі святом Петра і Павла у прозі

Вітаю зі світлим святом Петра і Павла! Щиро бажаю вам Божої опіки, сімейної злагоди й благополуччя. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки хороші люди, а добро супроводжує вас завжди!

***

Нехай Господь молитвами святих апостолів Петра і Павла, через приклад їх дивовижне життя зміцнює нас на шляху нашому. Зі святом!

***

Вітаю зі святом поверховних апостолів! Бажаю по молитвах святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри й бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті було служіння Богу і ближньому!

***

Нехай свято Петра і Павла наповнить наші серця любов’ю до ближнього свого, щирою вірою у Творця! Миру в наші оселі, спокою в душі людські, здоров’я міцного – і щоб задуми здійснилися всі!

***

У цей один з найбільш значущих релігійних свят християн щорічно вшановують пам’ять святих апостолів Петра і Павла, які зробили вагомий внесок в розвиток християнства. Нехай кожен з нас не забуває: навіть земним життям ми можемо служити Господу. Зі святом!

***

Вітаємо з величним і престольним святом Петра і Павла. Бажаємо божої опіки та добра в ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити по Заповідях Божих, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий!

***

Від душі вітаю тебе з Днем Петра і Павла, милий друже! Нехай на тебе зглянеться Божа благодать і радість, нехай завжди тебе люблять ближні, а ти – їх. Вітаю!

***

З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в дім, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана звістка не затьмарювала їхні дні. Нехай ангели оберігають вас від усіх поганих звісток.

***

Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, твоя душа буде наповнена Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих тобі людей!

Привітання зі святом Петра і Павла у віршах

З Петром і Павлом
друзів всіх вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.

***

День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Від душі бажаю

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

***

День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих -
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!

***

Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!

 

Листівки до свята Петра і Павла

День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка фото 1
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка фото 2
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка фото 3
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка фото 4
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка фото 5

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Теги: церква свята релігія православна церква календар

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