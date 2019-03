Трампу «подобається лідер Кім, і він не вважає, що ці санкції необхідні»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розпорядився скасувати санкції, нещодавно введені міністерством фінансів США щодо Північної Кореї.

«Міністерство фінансів США сьогодні оголосило, що до вже існуючих санкцій щодо Північної Кореї будуть додані додаткові масштабні санкції. Я сьогодні розпорядився зняти ці додаткові санкції», - написав Трамп в Twitter.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!