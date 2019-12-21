Трамп оголосив про створення Космічних військ США



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Дональд Трамп офіційно заявив про створення космічних сил США Фото: АР

Трамп підписав закон про перейменування Космічного командування Військово-повітряних сил

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Космічних військ під час церемонії підписання оборонного бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляє CNN.

Трамп підписав закон про перейменування Космічного командування Військово-повітряних сил (ВПС) в Космічні сили США.

Нову службу очолить генерал ВПС Джон Реймонд.

Про плани створення космічних військ США Трамп оголосив влітку 2018 року. Серед завдань космічних військ вказувалися захист американських супутників і інтересів США в космосі, а також відстеження космічного сміття.

У грудні того ж року американський лідер підписав указ про створення космічного командування США, пояснивши своє рішення необхідністю наздогнати в цій галузі Росію і Китай.

Космічне командування США існувало з 1985 до 2002 року та було результатом зусиль адміністрації Рональда Рейгана і його «стратегічної оборонної ініціативи». Однак після терактів 11 вересня 2001 року зусилля американських військових зосередилися на боротьбі з радикальним тероризмом.

Білий дім намагається переконати Конгрес створити Космічні сили, які стануть шостим родом військ США і першим новим із 1947 року, коли були сформовані Військово-повітряні сили. І Палата представників, і Сенат включили в бюджет Пентагону положення про створення космічних сил, однак проекти палат Конгресу відрізняються деякими ключовими деталями, зокрема про структуру цих сил, пише видання The Washington Post.

Зараз космічне командування налічує 287 військовослужбовців, генерал Реймонд сказав, що все ще вирішується питання, де розмістити штаб-квартиру командування.