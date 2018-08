Трамп отримав листа від Кім Чен Ина

Президент США сподівається на наступну зустріч з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів отримав ще одного листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. У листі продовжено дискусії двох глав держав про денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters.

«Листування між двома лідерами спрямоване на продовження дискусії з їхньої зустрічі в Сінгапурі та просування зобов’язань, які вони поклали на себе у спільній заяві», — заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Трамп у Twitter подякував Кім Чен Ину за лист та висловив сподівання на наступну зустріч з лідером КНДР.

Президент США висловив подяку лідеру Північної Кореї за початок процесу повернення додому останків військових.

«Я зовсім не здивований, що Ви зробили таке добро. Крім того, спасибі за Ваш гарний лист — я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом!» — написав Трамп, звертаючись до Кім Чен Ина.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!