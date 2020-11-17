Трамп хоче вивести частину військ з Афганістану та Іраку до інавгурації Байдена
Наразі в Афганістані перебуває близько 4500 американських військових, а в Іраку - майже 3 тисячі
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними телеканалу, командири американського війська вже сповіщені про наміри адміністрації Трампа. Пентагон наказав командирам бути готовими почати скорочення кількості американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб.
Наразі в Афганістані перебуває близько 4500 американських військових, а в Іраку - майже 3 тисячі.
Пентагон та Білий дім поки не відповіли на офіційні запити американського телеканалу.
Зазначимо, за попередніми результатами, колишній віце-президент США Джо Байден був обраний президентом. Інавгурація новообраного президента США має відбутися 20 січня 2021 року.