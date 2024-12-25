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У Києві студент на електросамокаті збив на смерть пішохода. Яке покарання призначив суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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У Києві студент на електросамокаті збив на смерть пішохода. Яке покарання призначив суд
Під час ухвалення вироку Феміда врахувала позитивні характеристики обвинуваченого, надані вишем, а також з фірми, де він працює
фото: depositphotos.com

Обвинувачений наїхав на чоловіка, який рухався тротуаром

20-річного студента першого курсу магістратури факультету психології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова визнано винним у порушенні правил на транспорті і призначено п’ять років в’язниці, які замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у серпні 2022 року обвинувачений пересувався електросамокатом Xiaomi M365pro по тротуару, що на бульварі Лесі Українки у Києві. Попереду руху хлопця стояла автівка, з-за якої вийшов пішохід. Коли ж чоловік вийшов на тротуар, у нього врізався водій електросамоката. Потерпілого було шпиталізовано до Головного військового клінічного госпіталю, де він помер.

У суді студент повністю визнав вину і заявив про щире каяття у вчиненому. Хлопець підтвердив: того дня їхав тротуаром, керуючи справним електросамокатом. Із його слів, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, але чоловік, який побачив його, на мить зупинився. Тому зіткнення не вдалося уникнути. Як наслідок, пішохід впав спиною на землю.

Винуватець ДТП зауважив, що не відходив від потерпілого допоки не прибула швидка. Також їздив до лікарні зі своєю матір’ю відвідувати чоловіка. У медзакладі вони зустріли дружину потерпілого, якій запропонували допомогу, але та не відреагувала. Через кілька днів після ДТП потерпілий впав у кому і помер.

Обвинувачений розповів: неодноразово намагався зв’язатись із дружиною померлого, щоб запропонувати свою допомогу. Він також перерахував поштовий переказ на суму 200 тис. грн., який потерпіла не забрала, і кошти повернулися назад. У подальшому обвинувачений задонатив ці кошти для потреб ЗСУ.

Крім цього, у суді хлопець визнав, що порушив Правила дорожнього руху, які забороняють рух електросамокатів тротуарами.

Під час ухвалення вироку Феміда врахувала позитивні характеристики 20-річного студента, надані вишем, а також з фірми, де він працює фахівцем з розвитку продажів. Також суд узяв до уваги факт, що обвинувачений двічі був донором крові.

Окремо суд стянує з водія електросамоката 1,8 тис. грн витрати за проведення експертиз.

Як повідомляв «Главком», кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі було знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 тис. грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

Варто зазначити, що у 2023 році водіїв самокатів на рівні закону визнано повноцінними учасниками дорожнього руху – проте спеціальні правила для них досі не затверджені. Кермувальники електросамокатів, моноколес тощо повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивними елементами та шоломами. Водночас їздити тротуарами та пішохідними доріжками такому транспорту заборонено.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху за їзду тротуарами і оштрафував на 850 грн.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

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Теги: Київ ДТП вирок пішохід електротранспорт смерть

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