Трамп подав позов проти Deutsche Bank і Capital One, - CNN



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Слідчі підозрюють, що на президента могли впливати іноземні суб'єкти Фото Vesti.Ru

Родина та підприємства американського президента Дональда Трампа хочуть заборонити банкам розкривати Конгресу інформацію про його грошові операції. Слідчі підозрюють, що на президента могли впливати іноземні суб'єкти

Президент США Дональд Трамп, члени його родини та представники його бізнесу подали позов проти Deutsche Bank і Capital One, повідомив у понеділок, 29 квітня, телеканал CNN. Вони хочуть заборонити фінансовим установам розкривати Конгресу США інформацію про грошові операції Трампа.

«Повістки були видані, щоб переслідувати президента Дональда Трампа, ритися в усіх аспектах його особистих фінансів, його бізнесу та приватної інформації президента і його сім'ї, а також вишукувати будь-які матеріали, які можуть бути використані для нанесення йому політичного збитку», - йдеться у тексті позову, переданого до суду південного округу Нью-Йорка. Там також зазначено, що немає ніяких підстав для розкриття банківської інформації Трампа окрім політичних.

Позивачі просять суд винести рішення на свою користь і визнати, що повістки Конгресу недійсні і не можуть бути виконані. Крім того, вони просять суд заборонити Deutsche Bank і Capital One «розкривати, доставляти або надавати запитувану інформацію або іншим чином виконувати повістки до суду».

Своєю чергою Deutsche Bank оголосив, що приєднається до законного розслідування та буде надавати слідству інформацію, передає агенція dpa. Раніше повідомлялося, що комітети Палати представників з розвідки та фінансів направили повістки Deutsche Bank і деяким іншим фінансовим організаціям в рамках розслідування справи про фінанси американського президента.

Американські слідчі підозрювали, що іноземні суб'єкти, в тому числі Росія, могли впливати на Трампа або членів його сім'ї. За даними видання New York Times, надати інформацію про банківські операції родини Трампа також мають банки JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup.