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    Трамп погрожує вето оборонному бюджету із санкціями проти «Північного потоку-2»

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    Дональд Трамп погрожує вето проєкту оборонного бюджету - Трамп погрожує вето оборонному бюджету із санкціями проти «Північного потоку-2»
    Дональд Трамп погрожує вето проєкту оборонного бюджету
    Фото: Erin Schaff / Getty Images

    Президент США вважає, що в разі ухвалення нинішнього проєкту оборонного бюджету, виграє Китай

    Президент США Дональд Трамп заявляє про намір накласти вето на законопроєкт про оборону США. Про це він повідомив у своєму Twitter 13 грудня. «Найбільше від нашого нового оборонного законопроекту виграє Китай! Я накладу вето!», - заявив Трамп.

    Він вимагає включити в оборонний бюджет норму про скасування захисту технологічних компаній від судових позовів за розміщення, видалення або модерування користувацького контенту.

    Як повідомляв «Главком», Сенат США підтримав оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні. Нагадаємо, для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

    Теги: Донбас Північний потік-2
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