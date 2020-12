Трамп погрожує вето оборонному бюджету із санкціями проти «Північного потоку-2»

Президент США Дональд Трамп заявляє про намір накласти вето на законопроєкт про оборону США. Про це він повідомив у своєму Twitter 13 грудня. «Найбільше від нашого нового оборонного законопроекту виграє Китай! Я накладу вето!», - заявив Трамп.

Він вимагає включити в оборонний бюджет норму про скасування захисту технологічних компаній від судових позовів за розміщення, видалення або модерування користувацького контенту.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!