Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського

Милованов про те, чи була сплата кожної гривні з відправлення добровільною: «Це питання до Укрпошти... Але буде розслідування»

«Укрпошта» перераховує 1 грн з кожної посилки на рахунок благодійного фонду «Київська школа економіки» (KSE). Президент KSE та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов опублікував роз'яснення щодо цієї ситуації. Відповідний пост він написав у Facebook.

«Звіти і ідея, яку я просуваю в KSE – радикальної прозорості. Немає чого ховати. Бо все одне краще показати гарні чи погані новини як є, ніж давати можливість людям і конкурентам додумувати за вас», – йдеться у заяві.

Милованов зауважив, що питання щодо того, куди йдуть гроші від благодійних внесків, вже вирішене і Forbs опублікував детальний перелік витрат.

фото: Тимофій Милованов/Facebook

Президент KSE додав, що за період 2023-2024 року «Укрпошта» підтримала також проєкт «Захисток: Безпечна освіта» на суму 10,3 млн гривень: «Це дозволило нам відремонтувати та облаштувати 11 укриттів – шість з них ми відкрили у 2024 році».

Милованов також відзвітував, скільки грошей від благодійних внесків собі залишає фонд.

«У 2022 і 2023 році, фонд витрачав на адміністрацію проєктів 0 або 2%. З кінця 2023 – 4%. На що саме ідуть ці гроші. На зарплату людям які придбають, доставляють, перевіряють якість товарів тощо, ведуть облік, роблять платежі, підпустять контракти тощо. Насправді такі витрати які залишились фонду складають біля 1 млн грн, або 30 тис. грн в місяць і не покривають навіть прямих витрат по контрактах», – зауважив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Водночас Милованов пообіцяв провести додаткову перевірку, щоб з'ясувати, чи «дійсно внески добровільні».

«Чи дійсно внески добровільні. Це питання до «Укрпошти». Моє розуміння – так. Але ми зараз проводимо свою перевірку і якщо виявиться що це неправда, то будемо вимагати чіткішої комунікаційної політики або відмовлятись від контракту. Для нас принципово щоб добровільні внески були добровільними. Про результат розслідування я напишу окремо», – йдеться у пості.

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.