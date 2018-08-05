Трамп похвалився результатами введення торгових мит
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Китайський ринок впав на 27% за останні чотири місяці, зазначив Трамп
Мита США на імпорт товарів з Китаю спрацювали набагато краще, ніж можна було очікувати. Про це у Twitter заявив президент США Дональд Трамп.
За його словами, ринок США стане ще сильнішим, коли невигідні торгові угоди будуть переглянуті.
«Мита працюють набагато краще, ніж хто-небудь міг собі уявити. Китайський ринок впав на 27% за останні чотири місяці і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок зараз сильніший, ніж коли-небудь і його очікує вражаюче зростання після перегляду цих жахливих торгових угод. Америка перш за все...», - написав президент США.
Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 серпня 2018 р.
Нагадаємо, у середині червня США ввели 25% мита на товари з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів. Своє рішення Трамп пояснив тим, що Китай торгує нібито нечесно, крадучи американські технології.
Трамп планував 1 серпня оголосити про посилення мита на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів. Анонсувалося, що адміністрація Трампа оголосить про введення мита у розмірі 25% замість прогнозованих 10% на додатковий список товарів з Китаю на суму 200 млрд доларів.
У відповідь на це 3 серпня Китай оголосив про плани ввести нові мита на американські товари розміром від 5% до 25%.