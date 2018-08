Трамп похвалився результатами введення торгових мит

Китайський ринок впав на 27% за останні чотири місяці, зазначив Трамп

Мита США на імпорт товарів з Китаю спрацювали набагато краще, ніж можна було очікувати. Про це у Twitter заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, ринок США стане ще сильнішим, коли невигідні торгові угоди будуть переглянуті.

«Мита працюють набагато краще, ніж хто-небудь міг собі уявити. Китайський ринок впав на 27% за останні чотири місяці і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок зараз сильніший, ніж коли-небудь і його очікує вражаюче зростання після перегляду цих жахливих торгових угод. Америка перш за все...», - написав президент США.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......