Трамп пообіцяв змінити політику щодо Ірану

Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам

Антиурядові протести, що відбуваються в Ірані, змушують США змінити політику щодо цієї країни.

Про це у себе в Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

«Іран провалюється на кожному рівні, не дивлячись на жахливу угоду, укладену між ним і адміністрацією Обами. Багато років великий іранський народ страждає від репресій. Вони зголодніли за їжею і свободою. Поряд з правами людини матеріальне благо Ірану захоплено. Час для змін», - написав Трамп.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!