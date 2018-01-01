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    Трамп пообіцяв змінити політику щодо Ірану

    Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам
    Антиурядові протести, що відбуваються в Ірані, змушують США змінити політику щодо цієї країни. Про це у себе в Twitter повідомив президент США Дональд Трамп. «Іран провалюється на кожному рівні, не дивлячись на жахливу угоду, укладену між ним і адміністрацією Обами. Багато років великий іранський народ страждає від репресій. Вони зголодніли
    • Сьогодні, 00:35
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    <span>Протести в Ірані</span>
    Протести в Ірані

    Президент США вважає, що влада Ірану піддає власне населення економічним проблемам

    Антиурядові протести, що відбуваються в Ірані, змушують США змінити політику щодо цієї країни.

    Про це у себе в Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

    «Іран провалюється на кожному рівні, не дивлячись на жахливу угоду, укладену між ним і адміністрацією Обами. Багато років великий іранський народ страждає від репресій. Вони зголодніли за їжею і свободою. Поряд з правами людини матеріальне благо Ірану захоплено. Час для змін», - написав Трамп.

    Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

    30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

    Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.

    США Іран Дональд Трамп
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