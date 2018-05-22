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    Трамп посилив санкції проти Венесуели

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    Дональд Трамп - Трамп посилив санкції проти Венесуели
    Дональд Трамп

    У США забороняється проводити транзакції, пов'язані з придбанням боргових зобов'язань

     Президент США Дональд Трамп заборонив в країні операції з держборгом Венесуели через проведення «не вільних і несправедливих виборів».

    Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

    Таким чином, документом забороняється в США проводити транзакції, пов'язані з придбанням боргових зобов'язань уряду Венесуели.

    Як зазначається, указ був прийнятий у зв'язку з економічними проблемами в країні, через «процвітання» у Венесуелі корупції, «триваючого придушення в країні політичної опозиції», «спроб підірвати демократичний лад у Венесуелі шляхом проведення позачергових виборів, які не є ні вільними, ні справедливими».

    «Всі транзакції, пов'язані з наданням фінансування та іншими операціями з акціями і борговими цінними паперами уряду Венесуели, в Сполучених Штатах заборонені», - йдеться в указі Трампа.

    Повідомляється, що під обмеження потрапила «купівля будь-яких боргових зобов'язань уряду Венесуели, в тому числі дебіторської заборгованості».

    Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах. 

    Речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт вважає нинішні вибори в Венесуелі нелегітимними.

    Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.

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