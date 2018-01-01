Трамп поскаржився на занадто калорійну їжу в Білому домі

Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям

Президент США Дональд Трамп розповів про фізичне навантаження, яке він отримує щодня, і поскаржився на занадто великі порції калорійної їжі, якими її годують у Білому домі. Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters. Раніше медогляд американського президента виявив у нього проблеми із зайвою вагою. Трамп повідомив, що вважає достатньою свою фізичну



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Дональд Трамп радить кухарям Білого дому робити порції меншими

Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям

Президент США Дональд Трамп розповів про фізичне навантаження, яке він отримує щодня, і поскаржився на занадто великі порції калорійної їжі, якими її годують у Білому домі. Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.

Раніше медогляд американського президента виявив у нього проблеми із зайвою вагою. Трамп повідомив, що вважає достатньою свою фізичну активність. За словами американського президента, він часто грає в гольф і багато ходить.

«Я вправляюся. Тобто я роблю то одне, то інше. Бігаю від дверей до дверей. У мене більше фізичного навантаження, ніж думають люди», - розповів він.

Також Трамп зазначив, що регулярно грає у гольф, хоча і зізнався, що віддає перевагу переміщатися по полю на машині для гольфу.

Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям, так само, як і зайва вага.

«Багато ходять в спортзал, займаються там по дві години на тиждень і все. Я бачив таких людей, у яких починаються проблеми з колінами до їх 55 років, їм потрібні нові коліна і вони роблять всі ці речі. У мене таких проблем немає», - пояснив свою позицію американський президент.

Говорячи про проблеми із зайвою вагою, які були діагностовані у нього під час медогляду, Трамп поскаржився на занадто великі порції їжі від кухарів в Білому домі. Також він вважав їх надто калорійними.

«Люди які готують їжу в Білому домі, вони чудові, але я думаю, що вони могли б робити порції поменше і, мабуть, виключити деякі особливо жирні інгредієнти», - розповів Трамп.