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    Трамп поскаржився на занадто калорійну їжу в Білому домі

    Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям
    Президент США Дональд Трамп розповів про фізичне навантаження, яке він отримує щодня, і поскаржився на занадто великі порції калорійної їжі, якими її годують у Білому домі. Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters. Раніше медогляд американського президента виявив у нього проблеми із зайвою вагою. Трамп повідомив, що вважає достатньою свою фізичну
    • Сьогодні, 08:44
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    Дональд Трамп радить кухарям Білого дому робити порції меншими&nbsp;
    Дональд Трамп радить кухарям Білого дому робити порції меншими 

    Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям

    Президент США Дональд Трамп розповів про фізичне навантаження, яке він отримує щодня, і поскаржився на занадто великі порції калорійної їжі, якими її годують у Білому домі. Про це Трамп розповів в інтерв'ю Reuters.

    Раніше медогляд американського президента виявив у нього проблеми із зайвою вагою. Трамп повідомив, що вважає достатньою свою фізичну активність. За словами американського президента, він часто грає в гольф і багато ходить.

    «Я вправляюся. Тобто я роблю то одне, то інше. Бігаю від дверей до дверей. У мене більше фізичного навантаження, ніж думають люди», - розповів він.

    Також Трамп зазначив, що регулярно грає у гольф, хоча і зізнався, що віддає перевагу переміщатися по полю на машині для гольфу.

    Трамп заявив, що не збирається постійно ходити в спортзал, оскільки він теж може призвести до проблем зі здоров'ям, так само, як і зайва вага.

    «Багато ходять в спортзал, займаються там по дві години на тиждень і все. Я бачив таких людей, у яких починаються проблеми з колінами до їх 55 років, їм потрібні нові коліна і вони роблять всі ці речі. У мене таких проблем немає», - пояснив свою позицію американський президент.

    Говорячи про проблеми із зайвою вагою, які були діагностовані у нього під час медогляду, Трамп поскаржився на занадто великі порції їжі від кухарів в Білому домі. Також він вважав їх надто калорійними.

    «Люди які готують їжу в Білому домі, вони чудові, але я думаю, що вони могли б робити порції поменше і, мабуть, виключити деякі особливо жирні інгредієнти», - розповів Трамп.
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