Трамп пригрозив, що США можуть вийти зі Світової організації торгівлі



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Трамп заявив, що в СОТ роками давали привілеї таким країнам як Китай і Індія

У вівторок, 13 серпня, президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву американський лідер зробив виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell в місті Монака, штат Пенсільванія.

«Ми вийдемо, якщо будемо змушені ... Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться», - сказав Трамп.

Президент підкреслив, що до його приходу до влади США програвали всі суперечки в СОТ, але тепер США виграють більшість суперечок, тому що в СОТ «знають, що у них під ногами не дуже-то твердий ґру́нт».

Він пояснив, що в СОТ роками давали привілеї таким країнам як Китай і Індія, забуваючи при цьому про інтереси США.