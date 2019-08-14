Трамп пригрозив, що США можуть вийти зі Світової організації торгівлі
Трамп заявив, що в СОТ роками давали привілеї таким країнам як Китай і ІндіяУ вівторок, 13 серпня, президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі.
Про це повідомляє DW.
Відповідну заяву американський лідер зробив виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-нідерландського концерну Shell в місті Монака, штат Пенсільванія.
«Ми вийдемо, якщо будемо змушені ... Ми знаємо, що вони роками дурили нас, і більше подібне не повториться», - сказав Трамп.
Президент підкреслив, що до його приходу до влади США програвали всі суперечки в СОТ, але тепер США виграють більшість суперечок, тому що в СОТ «знають, що у них під ногами не дуже-то твердий ґру́нт».
Він пояснив, що в СОТ роками давали привілеї таким країнам як Китай і Індія, забуваючи при цьому про інтереси США.