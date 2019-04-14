Трамп привітав відмову міжнародного суду розслідувати злочини американців в Афганістані



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Трамп: Америка стежить за тим, щоб поведінка її громадян відповідала найвищим юридичним і моральним нормам

Президент США пообіцяв жорстко реагувати на спроби віддати під суд американців і ізраїльтян

Президент США Дональд Трамп назвав відмову Міжнародного кримінального суду (МУС) від розслідування підозр на вчинення американською армією злочинів в 2003-2004 роках під час війни в Афганістані «величезної міжнародної перемогою».

«Це велика міжнародна перемога не тільки для наших патріотів, але і для закону, - заявив американський президент. - Ми вітаємо це рішення і знову повторюємо нашу позицію: Америка стежить за тим, щоб поведінка її громадян відповідала найвищим юридичним і моральним нормам».

На додачу Трамп пообіцяв «жорстко реагувати на будь-які спроби віддати під суд американців і ізраїльтян». «Будь-яка спроба віддати під суд і заподіяти шкоду американцеві, ізраїльтянинові або іншим нашим союзникам буде зустрінута моментальною і жорсткою відповіддю», - йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо, що палестинці подавали в минулому в МУС скарги з вимогою розслідувати Ізраїль за підозрою в злочинах проти них.

Суд в Гаазі повідомив 12 квітня про своє рішення не займатися розслідуванням підозр на вчинення американською армією злочинів в 2003-2004 роках під час війни в Афганістані. Судді МУСа постановили, що позов, поданий генеральним прокурором суду Фату Бенсуда, відповідає критеріям суду, але через низку політичних міркувань він не має шансів на успіх, а тому не має сенсу його просувати. Це рішення було прийнято через кілька днів після того, як адміністрація США анулювала в'їзну візу в країну для головного прокурора МУСа Фату Бенсуда, яка мала намір провести розслідування проти американської армії.

Радник з національної безпеки США Джон Болтон, який відомий своєю суворою критикою щодо МУСа, заявив, що рішення суду відмовитися від розслідування американських військових є доказом правильності американської політики щодо цього міжнародного відомства.

Разом з тим, рішення МУСа відмовитися від розслідування армії США було зустрінуте різкою критикою з боку правозахисних організацій. Вони назвали його «політичним і нерозумним» і сказали, що воно свідчить про подвійні стандарти.