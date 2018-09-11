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    Трамп продовжив надзвичайний стан у США

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    Трамп продовжив надзвичайний стан у США

    Трамп зазначив, що терористична загроза в США зберігається

    Режим надзвичайного стану в США, введений після терактів 11 вересня 2001 року, продовжено ще на один рік.

    Указ про це підписав президент Дональд Трамп, повідомляється на сайті Білого дому.

    «Оскільки терористична загроза зберігається, режим надзвичайного стану, оголошений 14 вересня 2001 року, а також повноваження влади, запроваджені для вирішення проблеми, повинні продовжувати діяти після 14 вересня 2018 року», — пояснюється в тексті заяви.

    11 вересня 2001 року в США відбувся найбільший теракт в сучасній історії. Два пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія.

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