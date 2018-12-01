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    Трамп прокоментував плани Путіна щодо України

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    <span>Володимир Путін і Дональд Трамп під час саміту G20 в Буенос-Айресі</span> - Трамп прокоментував плани Путіна щодо України
    Володимир Путін і Дональд Трамп під час саміту G20 в Буенос-Айресі
    Фото: Reuters

    Трамп підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним

    США не можуть дозволити відбутися «певним речам», які планує президент Росії Володимир Путін щодо України/

    Про це заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю «Голосу Америки».

    «Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього», – сказав Трамп у відповідь на питання «Голосу Америки» про своє розуміння стратегії Путіна щодо України.

    Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

    «Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну. 

    Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

    Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

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