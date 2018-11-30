Російське МЗС не побачило зв'язку з Україною у скасуванні зустрічі Трампа та Путіна



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Трамп не зустрінеться з Путіним

Захарова знайшла своє пояснення відмови Трампа зустрічатися з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не через інцидент в Чорному морі, вважає офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РИА Новости в п'ятницю, 30 листопада.

За її словами, так званий інцидент в Керченській протоці став офіційною причиною скасування зустрічі, але при цьому російський дипломат засумнівалася в тому, що це реальна причина рішення Трампа.



«Мені здається, що все-таки потрібно шукати відповіді у внутрішньополітичній ситуації в США. Ось вона є домінуючою при прийнятті рішення - внутрішньополітичний розклад в США», - сказала Захарова.



Як повідомлялося, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині через інцидент в Керченській протоці, зазначивши, що готовий провести зустріч, коли ситуація буде врегульована.

Як відомо, Україна направила до Гааги документи щодо захоплення Росією кораблів

Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці, коли 25 листопада російські військові захопили три українських кораблі та взяли у полон наших моряків.

«Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно», - повідомив Порошенко.

Також президент наказав доповісти про виконання доручення підтримати родини наших полонених моряків.

Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.