Трамп розглядає запровадження санкцій щодо «Північного потоку-2»



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

«Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди й мільярди доларів», - зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість запровадження американських санкцій проти російського проекту «Північний потік-2» є одним із питань, яке перебуває на його розгляді.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі в Білому домі, повідомляє «Укрінформ».

«Це одне з питань, які ми розглядаємо», - відповів президент США на прохання прокоментувати можливі санкції проти російського проекту «Північний потік-2».

У цьому зв'язку він зауважив, що Росія поставляє значну частину своїх енергоносіїв до Німеччини.

«Отже, як це зробити? Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди й мільярди доларів», - зазначив Трамп.

Водночас, він підкреслив, що «Сполучені Штати мають величезні можливості поставок скрапленого газу в Європу, і багато європейських країн хочуть отримувати його».

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У середу він мав зустріч з президентом США у Білому домі.

Нагадаємо, у Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2».

Нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.