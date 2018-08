Трамп розповів про справжню мету зустрічі свого сина з адвокатом з РФ

Зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницкою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

Про це глава Білого Дому на своїй сторінці в Twitter.

Трамп зазначив, що ця зустріч не викликає у нього занепокоєння.

«Той факт, що мене турбує зустріч мого чудового сина, Дональда, в Трамп-Тауер (з Наталією Весельницькою) – фейкові новини, абсолютна фальшифка. Це була зустріч для отримання інформації про опонента (Халлари Клінтон – ред.), вона повністю законна», – написав Трамп, додавши, що подібні зустрічі – традиційні для політики.

До того ж, за його оцінкою, ця зустріч ні до чого не привела і він не знав про неї.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!