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    Трамп розповів про справжню мету зустрічі свого сина з адвокатом з РФ

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    <span>Дональд Трамп-молодший</span> - Трамп розповів про справжню мету зустрічі свого сина з адвокатом з РФ
    Дональд Трамп-молодший

    Зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницкою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку

    Президент США Дональд Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

    Про це глава Білого Дому на своїй сторінці в Twitter.

    Трамп зазначив, що ця зустріч не викликає у нього занепокоєння.

    «Той факт, що мене турбує зустріч мого чудового сина, Дональда, в Трамп-Тауер (з Наталією Весельницькою) – фейкові новини, абсолютна фальшифка. Це була зустріч для отримання інформації про опонента (Халлари Клінтон – ред.), вона повністю законна», – написав Трамп, додавши, що подібні зустрічі – традиційні для політики.

    До того ж, за його оцінкою, ця зустріч ні до чого не привела і він не знав про неї.

    Раніше російський юрист Наталія Весельницька заявила, що Трамп-молодший в червні 2016 року натякав на можливість відміни акту Магнітського.

    Нагадаємо, зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У зустрічі також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і глава президентської кампанії Трампа на той момент Пол Манафорт.

    США Дональд Трамп партії
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