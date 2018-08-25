Трамп: торгова угода між США і Мексикою скоро може бути підписана



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Дональд Трамп

Наші відносини з Мексикою щогодини стають тіснішими, заявив Трамп

Відносини між США та Мексикою поліпшуються, що підвищує шанси на підписання торгової угоди між країнами.

Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

«Наші відносини з Мексикою щогодини стають тіснішими. І в старому, і в новому уряді є дуже хороші люди, і всі дуже тісно працюють разом. Скоро може бути велика торгова угода з Мексикою!», - написав він.

Інших деталей Трамп не уточнив.

Раніше у серпні президент США заявляв, що торгові переговори з Мексикою про укладання окремих угод рухаються у позитивному напрямку.

Наприкінці липня Трамп погрожув заблокувати роботу уряду країни, якщо демократична партія США не погодиться підтримати імміграційну реформу, яка передбачає будівництво стіни на кордоні із Мексикою.