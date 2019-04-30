Трамп ускладнює допуск біженців до Сполулучених Штатів



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Адміністрація Трампа робить різні кроки, серед них, повернення цих людей в Мексику на час розгляду заяв про притулок і спорудження імміграційних центрів, де містяться здобувачі притулку

У числі заходів, які міністерство внутрішньої безпеки має здійснити за три місяці, - розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі

У понеділок ввечері президент США Дональд Трамп віддав розпорядження про введення нових заходів контролю потоку мігрантів, які намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах,.

У числі заходів, які міністерство внутрішньої безпеки має здійснити за три місяці, - розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяву та надання тимчасового дозволу на роботу і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно.

«Мета даного меморандуму, - йдеться в документі, - забезпечити виконання процедур, пов'язаних з наданням притулку і запобігти гігантським зловживанням під час цього процессу».

Відповідно до законів, будь-яка людина, що запросила притулок на прикордонному пункті на американському кордоні, має право на розгляд її запиту, яке може затягнутися на кілька років. Для мільйонів нелегалів таким чином відкривається двері в країну. Переважна більшість з них не отримують притулку і живуть в країні нелегально.

Адміністрація Трампа робить різні кроки, серед них, повернення цих людей в Мексику на час розгляду заяв про притулок і спорудження імміграційних центрів, де містяться здобувачі притулку. Однак багато з цих заходів були визнані незаконними американськими судами.

Як повідомлялось, раніше Трамп подав у Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО.

Джерело: Радіо Свобода