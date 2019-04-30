Трамп направив у Сенат США протокол про вступ Північної Македонії в НАТО



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Президент США Дональд Трамп

«Північна Македонія є партнером США в галузі безпеки», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп подав у Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО.

Про це повідомляє прес -служба Білого дому.

«Північна Македонія є партнером США в галузі безпеки, а її членство в НАТО буде вигідне стратегічним інтересам США та НАТО», - заявив Трамп.

Нагадаємо, Туреччина погрожує затримати ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО, якщо балканська країна не видасть 15 турецьких громадян, яких Анкара звинувачує в участі у невдалому перевороті в 2016 році.

Як відомо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.