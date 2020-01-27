Трамп відповів на заяву Болтона стосовно допомоги Україні



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Дональд Трамп заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і, що саме він дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin

Дональд Трамп переконаний, що Болтон зробив заяву про те, що президент США затримав допомогу Україні через справу Байдена лише для того, щоб продати свою книгу

Президент США Дональд Трамп заперечив заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Про це він написав у Twitter.

Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.

«Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу», - написав Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і, що саме він дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin.

«З урахуванням сказаного, стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня Адміністрація», - додав він.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Крім того, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.