  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном

    • Розсилка
    Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном

    Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами та хоче скасувати санкції

    Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном про скасування санкцій, заявивши, що він проти проведення подібних переговорів.

    Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

    «Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами та хоче скасувати санкції. Спасибі, не треба!» – сказав Трамп.

    Нагадаємо: в ніч на 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий командир елітного підрозділу Ель-Кудс «Корпусу вартових ісламської революції» Касем Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі Сулеймані.

    Як повідомлялося, Іран планує подати позов до Міжнародного кримінального суду через убивство Сулеймані.

    США санкції Іран Дональд Трамп обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ