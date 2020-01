Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами та хоче скасувати санкції

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів з Іраном про скасування санкцій, заявивши, що він проти проведення подібних переговорів.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

«Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами та хоче скасувати санкції. Спасибі, не треба!» – сказав Трамп.

