Трамп відреагував на загибель Кобі Браянта в авіакатастрофі

Глава Білого дому назвав смерть баскетболіста та ще трьох людей «жахливою новиною»

Президент США Дональд Трамп прокоментував загибель легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта.

Відповідне звернення Трамп опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«Як повідомляється, великий баскетболіст Кобі Браянт і троє інших були вбиті в результаті краху вертольота в Каліфорнії. Це жахливі новини!». – написав глава Білого дому.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!