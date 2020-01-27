Трамп відреагував на загибель Кобі Браянта в авіакатастрофі

Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

У мережі оприлюднили відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт.

ЗМІ спочатку повідомляли, що на борту були чотири дочки Кобі. Натомість згодом стало відомо про смерть однієї доньки Кобі - 13-річної Джанни Марії.

У Браянта залишилося три доньки – Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».