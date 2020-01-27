Трамп відреагував на загибель Кобі Браянта в авіакатастрофі
Глава Білого дому назвав смерть баскетболіста та ще трьох людей «жахливою новиною»
Президент США Дональд Трамп прокоментував загибель легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта.
Відповідне звернення Трамп опублікував на своїй сторінці в Twitter.
«Як повідомляється, великий баскетболіст Кобі Браянт і троє інших були вбиті в результаті краху вертольота в Каліфорнії. Це жахливі новини!». – написав глава Білого дому.
Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.
У мережі оприлюднили відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт.
ЗМІ спочатку повідомляли, що на борту були чотири дочки Кобі. Натомість згодом стало відомо про смерть однієї доньки Кобі - 13-річної Джанни Марії.
У Браянта залишилося три доньки – Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.
41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».